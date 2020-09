Napoli, Barbara Preziosi (Iv): «I nodi vengono al pettine, emergono 10 anni amministrazione fallimentare

28 Settembre 2020 18:34

Barbara Preziosi: “Sapevamo che Napoli si sarebbe mostrata fragile alle prime piogge, ma la realtà di questi giorni è anche peggio del peggiore incubo”

“Sapevamo che Napoli si sarebbe mostrata fragile alle prime piogge, ma la realtà di questi giorni è anche peggio del peggiore incubo. Strade che sembrano campi minati, verde del tutto abbandonato all’incuria e nessuna manutenzione. È questa la città che intende consegnare dopo 10 anni di governo il sindaco Luigi De Magistris?“. A domandarselo è la coordinatrice provinciale di Italia Viva Barbara Preziosi. “Dopo anni di demagogia – dice Preziosi – i napoletani si ritrovano con una città paralizzata e pericolosa, una città nella quale anche solo andare a lavorare o accompagnare i ragazzi a scuola diventa un rischio. Fortunatamente quest’esperienza si avvia a volgere al termine, a noi lavorare per costruire un futuro possibile e risollevare le sorti di una città splendida trattata come una scarpa vecchia». Barbara Preziosi richiama l’attuale amministrazione alle proprie responsabilità su questioni quali il traffico, l’urbanistica e la sicurezza. «Sorprende come ogni volta che ci sia da assumersi delle responsabilità, l’inquilino di Palazzo San Giacomo sia sempre pronto ad uno scarica barile o a mettere, come gli struzzi, la testa sotto la sabbia. La colpa di ogni disgrazia di Napoli pare sia sempre da imputarsi ad altri, a me invece sembra che la tanto decantata rivoluzione del nostro sindaco Masaniello a ben vedere sia finita in un bicchiere d’acqua. Napoli ha bisogno di un sindaco che sia capace di amministrare la città e che non abbia paura di assumersi le proprie responsabilità con scelte chiare e nette. Serve un sindaco che solo sappia amministrare la città, ma che prima di tutto ami Napoli”.