Reggio Calabria, il Bar Winner sbarca sul Corso Garibaldi: inaugurato il nuovo locale a pochi passi da Piazza Duomo [FOTO e VIDEO]

22 Settembre 2020 19:37

Reggio Calabria, tanta gente all’inaugurazione del nuovo punto vendita del Bar Winner: il locale è situato in pieno centro storico

La famiglia del Bar Winner si allarga e apre un nuovo locale al centro di Reggio Calabria. La nota azienda, diventata ormai da tanti anni un punto di riferimento in città e in provincia, ha inaugurato il nuovo punto vendita sul Corso Garibaldi al civico n°322, a pochi passi da Piazza Duomo. Questo pomeriggio, già a partire dalle ore 18.00, tanta gente si è recata al locale per conoscere la splendida ambientazione e per degustare piatti e dolci della cucina. Ci sarà tempo fino alle 22.00 per visitare un locale che sicuramente rappresenterà una sorta di fiore all’occhiello per il centro storico della città calabrese dello Stretto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dell’inaugurazione.

Il Bar Winner è diventato una tappa di passaggio per molti cittadini di Reggio e provincia. Nato il 23 febbraio 1993 inizialmente solo come caffetteria e pasticceria, con il tempo la qualità dei prodotti e la professionalità degli addetti ha permesso la crescita esponenziale dell’azienda. Dal luglio 2005 infatti il locale si è allargato, ingrandendosi e aumentato la produzione per far fronte alla ingente domanda della clientela. Sono stati introdotti gli aperitivi e il cocktail bar, così come la gelateria che in poco tempo è diventata super rinomata e richiestissima. Nel tempo sono stati ottenuti tanti prestigiosi riconoscimenti, a livello locale e nazionale: Bar Winner nel 2018 è infatti rientrato tra le prime tre gelaterie d’Italia. Oggi ha aperto un secondo punto vendita al centro di Reggio Calabria, dopo quello storico di Gallico, per favorire la clientela proveniente da ogni zona della città e poterla deliziare con le proprie prelibatezze anche nel salotto buono della città.