Le avversarie della Reggina – Il Monza piazza il colpaccio: preso Boateng!

24 Settembre 2020 10:02

Tra le avversarie più temute quest’anno dalla Reggina in Serie B c’è il Monza, che ha appena piazzato il colpo Kevin Prince Boateng

Mesi di trattative, tira e molla, valutazioni sull’ingaggio. Ma ora l’accordo sembrerebbe essere stato trovato: come riferisce Sky, infatti, il Monza si sarebbe assicurato Kevin Prince Boateng. Colpaccio del club brianzolo di Silvio Berlusconi, che ritrova il centrocampista dopo averlo avuto al Milan anni fa. Un altro ex rossonero, dopo Menez alla Reggina, arriva in cadetteria.

Se non il migliore, si appresta ad essere uno dei migliori colpi di questa sessione estiva in Serie B, che alimentano ancor di più le già note intenzioni della società con mister Brocchi alla guida. Già diversi gli acquisti, tra giovani di prospettiva e gente esperta, che fanno del Monza una tra le squadre candidate al salto in Serie A. Ma sarà il campo a decretarlo. Nel frattempo l’ex giocatore di Sassuolo e Fiorentina dovrebbe arrivare in città tra oggi e domani