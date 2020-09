Automobilismo: sono 16 i “Piloti Per Passione” pronti a conquistare Altomonte

11 Settembre 2020 15:06

Sono ben 16 i piloti che sono pronti a partire alla conquista del 1° slalom di Altomonte

Dopo la positiva prova del campionato italiano slalom di Fallara e Rechichi allo slalom di Monopoli(BA) di Domenica scorsa, che li ha visti sul gradino più alto del podio di classe ed un inconveniente per Antonino Branca, son ben 16 i piloti che sono pronti a partire alla conquista del 1° slalom di Altomonte(CS). “Non volevamo e non potevamo mancare alla prima gara calabrese di questo particolare 2020 e come sempre la nostra rappresentativa è tra le più numerose della regione a testimonianza del nostro attaccamento e dei nostri piloti a questa disciplina che tanto toglie in termini di rinunce di vario genere ma che tanto da e rappresenta senz’altro la realtà e l’orgoglio motoristico reggino” dice Francesca Elisa Denisi, Direttore Sportivo del Scuderia Piloti Per Passione, che dopo quasi due anni di assenza forzata dai campi di gara, sarà presente allo slalom organizzato dall’ASA Castrovillari di Massimo Minasi, soprattutto per assistere i piloti nelle complesse ed indaginose procedure burocratiche che Le richiedono notevolissimo impegno nei giorni antegara. In occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo delle varie cariche istituzionali in ACI Sport Italia, si anticipa inoltre che, sia Salvatore Lipari che il dott. Giuseppe Denisi, rispettivamente pilota e presidente della scuderia Piloti Per Passione di Sambatello, hanno accettato la loro candidatura. In particolare Salvatore Lipari è candidato a rappresentare i piloti e può ricevere preferenze da tutti i piloti con licenza in corso di validità, mentre il dott. Giuseppe Denisi, candidato a rappresentante delle scuderie può ricevere consensi solo dai rappresentanti legali delle scuderie italiane, preparandosi ad un compito arduo visto che in Calabria i rappresentanti di sole quattro compagini hanno il diritto di esercitare il voto.