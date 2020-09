Automobilismo: terzo appuntamento di campionato italiano slalom a Monopoli, presente la scuderia reggina “Piloti per Passione”

4 Settembre 2020 15:42

Automobilismo: sono pronti a partire per la trasferta di Monopoli, dove Domenica 6 Settembre si trasferirà il circus del campionato italiano slalom, i tre piloti della scuderia di Sambatello

Sono pronti a partire per la trasferta di Monopoli BA, dove Domenica 6 Settembre si trasferirà il circus del campionato italiano slalom, i tre piloti della scuderia di Sambatello impegnati per la terza volta consecutiva fuori dai confini regionali, a rappresentare i colori della propria scuderia in particolare e quelli dell’automobilismo reggino in generale. Infatti dopo le prime due gare, Melfi, che ha visto tutti i tre piloti presenti e Trento, dove, assente Gaetano Rechichi, sono stati Antonino Branca ed Agostino Fallara a fare ottimamente figurare la compagine reggina, si correrà Domenica la terza gara del CIS in terra pugliese. Presenti al completo, i driver della scuderia piloti per passione, lotteranno come è loro solito, a confermare, migliorare ed allungare il distacco dagli agguerriti avversari e mantenere la scuderia al primo posto provvisorio della classifica del campionato nazionale. Un ringraziamento ed incoraggiamento ai tre piloti viene anche dagli sponsor per l’impegno e la costanza dimostrati verso questa disciplina che impegna duramente piloti e addetti , in un periodo particolarmente difficile.