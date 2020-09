Automobilismo: “Piloti Per Passione” conquista il 1° slalom di Altomonte

17 Settembre 2020 13:15

Allo slalom di Altomonte CS che segna la ripartenza delle gare in Calabria dopo l’inizio dell’emergenza Covid 19, la scuderia reggina si presenta all’appuntamento con 15 piloti decisi a conquistare il trono sportivo

Dopo la difficile terza gara di campionato italiano slalom di Monopoli (BA) che ha visto impegnati i soliti tre piloti della scuderia di Sambatello, Fallara e Rechichi con ottimi risultati e Branca incappato in un problema tecnico, allo slalom di Altomonte CS che segna la ripartenza delle gare in Calabria dopo l’inizio dell’emergenza Covid 19, la scuderia reggina si presenta all’appuntamento con 15 piloti decisi a conquistare il trono sportivo di Altomonte. Così è stato ed oltre ad aggiudicarsi la vittoria assoluta pilota con Gaetano Rechichi che con maestria non ha lasciato spazio ai suoi avversari, seguito da una manciata di decimi di secondo dal compagno di scuderia Antonino Branca, portano, insieme a Rocco Porcaro, settimo assoluto, sul gradino più alto del podio anche la scuderia. Brilla anche il nono posto assoluto di Domenico Morabito che, nella terza manche, con grande autorevolezza si impone sui suoi avversari. Primo di classe e primo di raggruppamento nel settore auto storiche per il presidente della scuderia, in veste di pilota, Pino Denisi con la sua Peugeot 205 1600 GTI completamente rinnovata nel suo look nelle officine dei F.lli Barillà. Perfetta performance di Michela Puntorieri che dopo l’incidente allo slalom di Palermo, ha ritrovato la concentrazione e la grinta che la contraddistinguono. Ottima prova anche di Vincenzo Suraci, Germanò Antonino, Calarco Vincenzo, Elisoni Achille Giuseppe, Lipari Salvatore, Modaffari Giuseppe, dell’avv. Barca Vincenzo, e di Battaglia Francesco che così in totale, conquistano 11 primi posti, 1 terzo posto, 1 settimo ed 1 ottavo posto di classe, 7 primi di gruppo e 4 piloti nei primi dieci assoluti. Meno fortunata la gara del catanzarese Rosario Scerbo anch’esso nelle file della scuderia reggina che, tagliato il traguardo, accorre in un principio d’incendio della sua R5 turbo, prontamente domato dagli addetti. Iscritto, ma assente Giuseppe Arico’ per problemi di elettronica della sua Peugeot 106 16 V. Ancora una Domenica intensa e piena di emozioni che regala grandissima soddisfazione a tutto il gruppo per il prestigioso risultato conseguito.