Riparte l’attività diportistica, tornano le competizioni sul mare di Tropea con “Linea Blu Race”

3 Settembre 2020 10:46

L’iniziativa promossa dal Vela Club per sensibilizzare cittadini e sportivi sui temi ambientali e di tutela

Torneranno finalmente ad issarsi le vele, nel golfo di Lamezia, e precisamente nello specchio d’acqua antistante il Porto di Tropea. Dopo un digiuno lungo troppi mesi – alla ripartenza dell’attività diportistica non avevano ancora fatto seguito appuntamenti “agonistici”, è attesa per il 5 settembre la prima veleggiata post lock down con la cittadina balneare come base logistica.

Promossa dal Vela Club cittadino, e finalizzata a sensibilizzare la comunità locale, oltre ai velisti, sull’importanza di tutelare un mare tanto prezioso quanto minacciato dall’inquinamento delle plastiche, la manifestazione sportiva ha un nome programmatico: « Linea Blu Race». Originariamente prevista in occasione della registrazione dello speciale Rai – Linea Blu sulle bellezze della Perla del Tirreno, viene appunto disputata a settembre col duplice scopo di sensibilizzare tutti sui temi ambientali, e rafforzare la conquista della tanto agognata Bandiera Blu.

«Siamo felici di raccogliere l’invito del Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, a disputare la nostra veleggiata – ha dichiarato a tale proposito il presidente del Vela Club Tropea Sabatino La Torre. S tratta di un evento importante, inserito nel calendario di appuntamenti che da qui al prossimo anno consolideranno e rilanceranno la certificazione ambientale ottenuta da Tropea: la tanto agognata Bandiera Blu che finalmente fregia il nostro mare, e sventola sulle nostre spiagge».

Aperta a tutti i diportisti – che si attendono numerosi – la veleggiata, gratuita per tutti, vedrà la presenza di giudici di gara che provvederanno a stilare regolare classifica. Vela Club Tropea Via Raf Vallone,1 89861 TROPEA (VV) ASD VELA CLUB TROPEA. Tempistiche e modalità definitive saranno rese note attraverso il sito web ed i canali social del Vela Club Tropea.