Appalti: Oice, ad agosto progettazione -25,7% in numero e -81,1% in valore (3)

3 Settembre 2020 16:29

(Adnkronos) – Riprende la crescita dei bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione), nel mese di agosto sono stati 47, con valore complessivo dei lavori di ben 1.680,6 mln di euro e con un importo dei servizi stimato in 31 mln di euro. Rispetto al mese di luglio il numero è cresciuto del 42,4% e il valore del 515,5%. Il risultato è principalmente dovuto alla pubblicazione di 3 bandi, divisi in 24 lotti, con un valore di 1.554,5 milioni di euro, pubblicato da Rfi. Dei 47 bandi pubblicati nel mese 19 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,7 milioni di euro di servizi, e 28 i settori speciali, per 29,2 milioni di euro, al netto delle gare di Rete Ferroviaria Italiana il valore dei servizi è di 2,1 milioni di euro.

Negli otto mesi sono stai pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore rispetto al 2019. Continua la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.