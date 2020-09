Amichevole Benevento-Reggina, gara visibile in chiaro: come seguire diretta Tv e live Streaming, info e dettagli

11 Settembre 2020 11:50

Amichevole Benevento-Reggina: info su diretta Tv e live Streaming, dettagli sulla gara in programma sabato 12 settembre 2020 allo stadio Vigorito

E’ tempo di test amichevoli per la Reggina di mister Toscano. Finalmente il gruppo che ha dominato il campionato di Lega Pro tornerà in campo dopo sei mesi, quando gli amaranto sbancarono il terreno di gioco del Picerno. Sarà dunque la prima uscita in vista dell’esordio in Serie B, una prova importante per capire a che punto è la condizione fisica dei calciatori. Un evento sentito ovviamente anche per i tifosi, da mesi in attesa di assistere al match della propria squadra del cuore. Non sarà possibile ancora riempire le tribune, ma i fans calabresi potranno seguire l’amichevole Benevento-Reggina di fronte al teleschermo: il club campano ha infatti comunicato che, la sfida in programma allo stadio “Ciro Vigorito”, sabato 12 settembre 2020, fischio d’inizio alle ore 19:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su OttoChannel Canale 696 del digitale terrestre e in live Streaming su www.ottochannel.tv. Inoltre l’evento potrà essere seguito sui canali social ufficiali della società amaranto attraverso la pagina Facebook oppure YouTube di RegginaTv. Aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta su StrettoWeb, con approfondimenti, interviste e costanti news.