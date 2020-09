Reggina, i convocati di Toscano per l’amichevole col Benevento: diversi gli assenti

11 Settembre 2020 16:07

Amichevole Benevento-Reggina: prima della partenza verso la Campania, il tecnico amaranto ha diramato la lista dei convocati

Domani sera prima uscita stagione per la formazione amaranto. Gli uomini del tecnico Mimmo Toscano saranno impegnati nella prima vera sgambata e torneranno in campo a sei mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale. Di fronte una squadra di livello, il Benevento di mister Filippo Inzaghi, reduce dalla netta promozione in Serie A. Un test importante ai fini della preparazione estiva, che ormai va avanti da due mesi. Mancano soltanto quindi giorni all’esordio nel campionato cadetto, buone indicazioni potranno venir fuori dalla gara. Di seguito la lista dei convocati amaranto per l’amichevole Benevento-Reggina:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Bertoncini, Delprato, Garufo, Liotti, Loiacono, Peli, Rechichi, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Mastour, Sounas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Ménez, Reginaldo.

Da registrare l’assenza dei vari Gasparetto, Rivas, Lafferty oltre ai calciatori in uscita. Subito arruolabile Delprato, ufficializzato poco, e tutti gli altri nuovi acquisti, tra cui Stavropoulos, Crisetig, Peli e Menez.