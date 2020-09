Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, l’Assessore Catalfamo: “notizie discordanti da Rfi e Mit”

20 Settembre 2020 10:45

L unedì 14 settembre si è svolta, presso Palazzo Chigi, presieduta dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, una riunione del Comitato di Coordinamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il completamento della Direttrice ferroviaria “Salerno – Reggio Calabria”.Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è uno strumento di programmazione negoziata e di attuazione della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) che ha l’obiettivo di imprimere un’accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale così finanziate, anche in concorso con altre fonti finanziarie.Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria è stato sottoscritto il 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. È articolato in 5 interventi: 1 di carattere infrastrutturale, 2 tecnologici e 2 di entrambe le tipologie, riguardanti le seguenti infrastrutture: Asse ferroviario Salerno – Reggio Calabria, Linea Lamezia – Catanzaro Lido – Sibari, Trasversale ferroviaria Taranto – Sibari – Reggio Calabria, per un valore complessivo di 738 Mln di euro.Nel corso dell’incontro, rilevati i ritardi con cui procede l’attuazione degli interventi, la Regione Calabria, come ampiamente condiviso con il Presidente on. Jole Santelli, ha ribadito la necessità che venga impressa una significativa accelerazione non solo agli interventi già programmati ma anche e soprattutto alla progettazione dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria ed al completamento della elettrificazione della linea ionica. Rispetto a tali richieste è stata riscontrata ampia condivisione da parte del Ministro che ha anche garantito il superamento delle attuali criticità finanziarie.