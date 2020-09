Allerta Meteo, scatta l’allarme Uragano in Calabria e Sicilia: Ciclone Tropicale sul mar Jonio, Reggio Calabria la città più colpita [DETTAGLI]

16 Settembre 2020 11:41

Allerta Meteo, un violento ciclone Mediterraneo sta risalendo il mar Jonio verso Calabria e Sicilia: Reggio Calabria sarà la città più colpita nella mattinata di domani, Giovedì 17 Settembre

Una violenta ondata di maltempo sta per abbattersi su Calabria e Sicilia, provocata dalla risalita di un Medicane, un Uragano Mediterraneo, sul mar Jonio. La tempesta, dalle caratteristiche di un Ciclone Tropicale, sta già interessando le aree Joniche, con i primi forti temporali sul basso reggino jonico. Tra Palizzi e Brancaleone sta già cadendo una forte pioggia. L’Uragano Mediterraneo si avvicinerà pericolosamente nel pomeriggio: in serata forti temporali colpiranno la Sicilia orientale, su Siracusa, Catania, Augusta e nell’entroterra delle due province. Le piogge si intensificheranno anche su tutta la Calabria centro/meridionale. Ma il “clou” del maltempo sarà nella mattinata di domani, Giovedì 17 Settembre, quando violenti nubifragi con forti venti di maestrale interesseranno lo Stretto di Messina e in modo particolare la città di Reggio Calabria, la più colpita in assoluto nel suo hinterland collinare e settentrionale, tra la Costa Viola, Villa San Giovanni e l’Aspromonte, dove potranno cadere fino a 150mm di pioggia in poche ore.

Su MeteoWeb tutti i dettagli nell’approfondimento dettagliato:

E le pagine per monitorare la situazione in diretta: