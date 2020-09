Allerta Meteo, inizia un weekend di forte maltempo: Sabato burrasca di maestrale, Domenica sera violenti temporali

25 Settembre 2020 22:31

Allerta Meteo, le previsioni per il weekend di maltempo che si prospetta nello Stretto e, più in generale, su Calabria e Sicilia

Sarà un weekend di forte maltempo in Calabria e Sicilia, Stretto di Messina compreso. Nonostante il caldo anomalo di queste ore, con temperature notturne che sfiorano i +30°C per l’ultima vampata di calore prima della tempesta che farà crollare le temperature, le previsioni meteo non hanno dubbi: nel weekend cambia tutto e vedremo il volto più crudo dell’inverno, all’improvviso.

Nella giornata di Sabato 26 Settembre i primi temporali colpiranno la fascia tirrenica di Calabria e Sicilia, ma l’elemento più importante dell’ondata di maltempo sarà il forte vento di maestrale che determinerà forti mareggiate lungo tutte le coste tirreniche.

In base alle Previsioni Meteo di MeteoWeb, le piogge più forti arriveranno nella serata di Domenica 27 Settembre, con forti temporali che risaliranno la Sicilia da sud/ovest verso nord/est, raggiungendo lo Stretto di Messina nel tardo pomeriggio e poi continuando a muoversi verso il resto della Calabria nella sera/notte tra Domenica e Lunedì.I fenomeni potranno rivelarsi molto violenti con tempeste di fulmini, grandine e pioggia torrenziale. Massima attenzione. Per monitorare il maltempo minuto per minuto, consigliamo le migliori pagine per seguire la situazione in tempo reale: