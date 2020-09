Acr Messina, doppio colpo in entrata: arrivano Giofré e Sabatino

23 Settembre 2020 21:34

L’Acr Messina ha comunicato ufficialmente l’acquisto di due nuovi calciatori attraverso due brevi note: si tratta dei difensori Giofré e Sabatino

Il primo è un classe 2001 nato a Polistena e cresciuto nel Pescara e può contare 22 presenze in Serie D con la maglia della Turris. Il secondo è un classe 1988 nato a Corleone. Conta quasi 300 presenze in serie C con le maglie di Manfredonia, Taranto, Trapani, Nocerina, Catanzaro, Savoia, Arezzo, Akragas, Triestina e Sicula Leonzio. Entrambi i calciatori sono già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli