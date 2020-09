L’Acr Messina accoglie le dimissioni del dg Andrea Gianni: “creati evidenti disagi alla società”

18 Settembre 2020 23:21

E’ già finito il rapporto tra l’Acr Messina e il dirigente Andrea Gianni. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato pubblicato

E’ durata pochissimo l’avventura di Andrea Gianni con l’Acr Messina. Il dirigente ex Reggina aveva rassegnato le dimissioni, adesso è arrivata anche l’ufficialità. “La società Acr Messina, in merito alle dichiarazioni del signor Andrea Gianni, ritiene doveroso precisare che le dimissioni del DG in questione non sono da imputare al rapporto con il presidente Pietro Sciotto, ma alla sua personale difficoltà a rispettare gli incarichi assegnatigli, creando, così, evidenti disagi alla società. Pertanto, le dimissioni si ritengono accolte con effetto immediato”. Si conclude nel peggior modo possibile il breve rapporto professionale tra Andrea Gianni e il Messina, alla vigilia dell’inizio del campionato.