Serie D: Mauro Bollino è un nuovo giocatore dell’Acr Messina

18 Settembre 2020 21:42

Serie D: la società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Mauro Bollino

La società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Mauro Bollino. Nato a Palermo il 3.12.1994, ha collezionato 14 presenze in serie D e 120 in serie C, con le maglie di Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese, Sicula Leonzio, Bari e Bitonto. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli.