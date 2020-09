Acr Messina, ufficiali tre nuovi acquisti: tra di loro anche un ex Reggina, i comunicati

7 Settembre 2020 16:32

Monteleone, Cretella e Lavrendi sono tre nuovi calciatori dell’Acr Messina: i tre rinforzi sono già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli

Nuovi rinforzi per l’Acr Messina del mister Raffaele Novelli. Mentre continua la preparazione estiva della squadra biancoscudata, la società opera con decisione sul calciomercato. Secondo quanto appreso dalle note ufficiali sono state chiuse le operazione per l’acquisto di Salvatore Monteleone, Carmine Cretella e Giovanni Lavrendi. Per quest’ultimo si tratta di una riconferma avendo già vestito la maglia dei siciliani nelle stagione 2017/18 e 2019/20. Di seguito i tre comunicati:

MONTELEONE – “La società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Monteleone. Nato a Castellaneta (Ta) il 21.01.2001, difensore, proveniente dalla Virtus Francavilla. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli”.

CRETELLA – “La società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Carmine Cretella.

Nato a San Giorgio a Cremano il 20.08.2002, è una mezzala proveniente dal Napoli. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, lo scorso anno era andato in prestito alla Berretti della Paganese. Nel suo curriculum anche la convocazione del C.T. Antonio Rocca per il tradizionale Torneo di Natale under 15”.

LAVRENDI – “La società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Lavrendi.

Trattasi di una riconferma per il calciatore nato a Cinquefrondi il 20 aprile 1986. Ha collezionato 46 presenze in serie D con la maglia Biancoscudata. In passato tra le fila di Castrovillari, Palmese, Reggina, Hinterreggio, Vibonese, Trentino e Lamezia.

Il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli”.