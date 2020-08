8 Agosto 2020 08:50

Al via gli incontri di Xenia Book Fair – la Fiera Nazionale del libro all’Aperto di Reggio Calabria. I promotori puntano ad organizzare il più grande e suggestivo evento editoriale all’aperto del Meridione

Si è svolto il primo incontro tra i rappresentanti delle associazioni organizzatrici di Xenia Book Fair 2021 — la VI edizione della Fiera Nazionale del Libro all’Aperto (sull’Accoglienza) — di Reggio Calabria. L’evento—organizzato dal 2015 al 2019 dalla Leonida Edizioni e adesso anche dalla Sonartis Academy, in partenariato con altri 6 soggetti – Anassilaos, MorganaIncanta, CholeSinging School, Orchestra del Teatro Cilea — si è svolto nelle precedenti edizioni presso il Parco della Mondialità di Gallico (RC), e ha come filo conduttore la xenía (parola greca che significa “ospitalità”). L’obiettivo è quello di offrire alla città una proposta culturale di alto profilo, a partire da un tema di grande attualità, come quello della xenía, capace anche di intercettare le radici culturali profonde di questa terra di frontiera, metonimia di tutto il Meridione. Il tema della manifestazione, l’Accoglienza, lega in un percorso ideale i numerosi eventi di natura editoriale, musicale, teatrale ed artistica programmati presso il Lungomare Italo Falcomatà e l’Arena dello Stretto. Decine gli studiosi, musicisti ed artisti di fama nazionale e internazionale si alterneranno in una serie di incontri e dibattiti utili a delineare un tracciato storico-filosofico che abbraccia idealmente le varie epoche: dall’unicità della virtù socratica sino all’“Etica dell’Altro” di Emmanuel Lévinas. Xenia Book Fair si può definire un vero e proprio spazio fisico che permette di creare ponti ma, soprattutto, di ampliare lo sguardo per guardarsi e guardare il mondo con occhi diversi. Perché l’identità culturale è il frutto che nasce dall’incontro con l’”Altro”. Una grande manifestazione culturale che tende a collocarsi come una delle più grandi e significative fiere del libro all’aperto d’Italia, nonché la più importante del Meridione. La manifestazione si svolgerà a luglio del 2021 tra il Lungomare Italo Falcomatà e l’Arena dello Stretto. Sul Lungomare Falcomatà saranno allestiti decine di gazebo con esposizioni librarie di case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale e, tra un gazebo e un altro, quattro salotti all’aperto per presentazioni di volumi, interviste, dibattiti, performance di arti figurative e momenti culturali ad ampio raggio. All’Arena dello Stretto sono previste presentazioni di scrittori di fama nazionale e internazionale. Nella stessa suggestiva cornice dell’Arena, le due serate conclusive saranno impreziosite da due concerti: il primo dedicato alla musica etnica e folklorica, e il secondo lirico-sinfonico, con prestigiosi solisti italiani e stranieri, e la presenza dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria.