Volley Reghion: arriva la riconferma del libero Federica Foscari

7 Agosto 2020 09:56

Volley Reghion: ultima, ma non meno importante, arriva la riconferma del libero Federica Foscari

Ultima, ma non meno importante, arriva la riconferma del libero Federica Foscari. Nella passata stagione era stata la prima ad essere stata annunciata come nuovo acquisto, proveniente dall’Amando Volley, nella quale aveva ottenuto una strepitosa promozione in B1, per poi traghettare in terra calabra ed ottenere la sua seconda promozione consecutiva. Foscari, o “La Fez”, come viene chiamata, è una giocatrice caratterizzata da un agonismo superlativo e disputerà per la prima volta un campionato di B1 nel ruolo di libero (durante la stagione a Marsala ha giocato da attaccante). Il libero selinuntino commenta cosi la sua permanenza a Reggio Calabria:

“La scelta di rimanere a giocare per la prossima stagione di B1 a Reggio Calabria è una scelta di cuore. Sicuramente anche tecnica perché mi sono trovata bene con il gruppo. Sono molto felice inoltre di aver avuto la fiducia piena della società per il ruolo di libero per la prossima stagione. Per me sarà un anno molto importante: il primo anno di B1 da quando ho smesso di fare l’attaccante. Sono carica inoltre per il gruppo tranquillo che sta costruendo la società. Ce la metteremo tutta per poter dire la nostra in ogni partita, sperando sempre, sabato dopo sabato, nel crescente sostegno del pubblico reggino. In bocca al lupo a noi e forza Reghion!”.