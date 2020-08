Caso Viviana Parisi: rinvenuto un pezzo di seggiolino vicino al luogo del ritrovamento del cadavere della madre del piccolo Gioele

18 Agosto 2020 22:40

Caso Viviana Parisi: l’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato rinvenuto a poca distanza dal traliccio sotto il quale era stato ritrovato il corpo senza vita della madre del piccolo Gioele

Un importante particolare è emerso questa sera dalla trasmissione “Chi l’ha visto”, che sta seguendo il caso di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele. E’ stato rinvenuto, da un inviato della nota trasmissione della Rai, nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere di Viviana, l’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto. Da sottolineare, però, che non è certo se l’aggancio fosse del seggiolino dell’auto della donna. L’oggetto è stato ora consegnato ai carabinieri. In corso le ricerche del piccolo Gioele nei boschi della Messina-Palermo.