15 Agosto 2020 10:00

Caso Viviana Parisi, ricerche senza sosta del piccolo Gioele: al lavoro i Cacciatori di Sicilia

Proseguono senza le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi trovata morta nei pressi di un traliccio nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Da ieri mattina sono al lavoro anche i carabinieri del Reparto dei Cacciatori di Sicilia. “L’incidente non è stato grave – spiega un investigatore – non lo possiamo escludere, certo, però ritengo improbabile che il piccolo possa essere morto”