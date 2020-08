25 Agosto 2020 18:52

Caso Viviana Parisi, rinviata a domani l’autopsia di Gioele: nuovo sopralluogo nel posto del ritrovamento

Si è conclusa poco fa la riunione in Procura a Patti con il Procuratore così Angelo Vittorio Cavallo e i periti di parte nominati dai magistrati per eseguire gli accertamenti sui resti di Viviana Parisi e il figlio Gioele. Il lungo confronto ha fatto slittare l’autopsia prevista per oggi sui resti del bambino che tutti ritengono sia il piccolo Gioele. L’esame medico legale si terrà domani mattina. Previsto un nuovo sopralluogo nel punto dove sono stati rinvenuti i cadaveri: sul posto andranno anche Daniele Mondello, il marito di Viviana e il padre della donna, Luigino Parisi con i loro legali, Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.