Viviana Parisi, rinvenuto un certificato medico sul cruscotto dell’auto: “soffriva di paranoia e crisi mistiche”. L’esercito con droni e cani alla ricerca del piccolo Gioele

19 Agosto 2020 12:24

Nuovo elemento all’interno dell’indagine: un certificato medico di Viviana Parisi parla di un crollo mentale: il marito Daniele Mondello non crede però all’ipotesi di omicidio-suicidio

Continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, anche l’esercito è stato coinvolto per provare a trovare il corpo. Sono trascorsi undici giorni, era l’8 agosto, dal ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, nei pressi del Viadotto Pizzo Turda: la donna era partita da Venetico, provincia di Messina, e viaggiava in direzione di Milazzo. Insieme a lei c’era suo figlio di 4 anni, tutt’oggi disperso. I due sono scesi dall’auto dopo un incidente di lieve entità all’altezza di Caronia. Del piccolo ad oggi non c’è ancora nessuna traccia, ma le indagini si sono arricchite di una nuova importante certezza: “Soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica”, ha affermato Claudio Mondello, uno dei legali della famiglia e cugino di primo grado del marito della donna, Daniele. Una dichiarazione accompagnata da un certificato medico, rinvenuto dalla scientifica nel cruscotto dell’Opel Corsa abbandonata dopo l’incidente. Il documento risale allo scorso 17 marzo ed è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Forse la volontà di Viviana di raggiungere la Piramide della Luce a Motta d’Affermo, installazione artistica legata a riti spirituali è legata alla sua condizione psichica.

L’autopsia sul corpo di Viviana rivela che la donna, se fosse stata trovata in tempo, poteva essere salvata: è morta dopo ore di agonia “per un’emorragia, in seguito alle pesanti fratture che erano sul corpo, ma non in testa”, spiega l’altro legale della famiglia, Pietro Venuti. Intanto, a Chi l’ha visto? su Raitre ha parlato uno degli operai tamponati dall’auto della donna: “Abbiamo sentito una frenata e una macchina ha sbattuto sul nostro mezzo, le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’auto si è fermata 50 metri più avanti. Sono sceso a vedere ma non c’era nessuno. Non abbiamo visto il bambino, non sappiamo se c’era”.

Un fiume di gente (circa 100 persone) si è fatto trovare questa mattina a Caronia per dare una mano nelle ricerche. Daniele Mondello, anche lui al “campo base” della cittadina nel messinese, si dice sicuro: “Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani”. Il tentativo del marito della vittima è di allontanare alcune delle ipotesi in auge negli ultimi giorni, ovvero quella dell’omicidio-suicidio commesso dalla madre e quella della fuga disperata da alcuni cani lasciati liberi nelle campagne di Caronia. “Dobbiamo trovare mio figlio”, continua a ripetere Mondello che, per l’ennesimo giorno dalla scomparsa del figlio, perlustra la zona con parenti e amici di famiglia. Nel frattempo, proseguono le ricerche ufficiali condotte da vigili del fuoco, carabinieri, finanza, polizia e protezione civile. Le squadre di militari inoltre sono aiutate anche dagli uomini dell’esercito, che perlustreranno le campagne con l’ausilio di cani e droni.