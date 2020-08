La Viola conferma Luka Sebrek: “non vedo l’ora di tornare a Reggio Calabria”

24 Agosto 2020 22:24

Non si ferma la Viola Reggio Calabria, conferma per Luka Sebrek anche per la stagione sportiva 2020/2021. Il comunicato dei neroarancio

La Pallacanestro Viola conferma l’atleta Luka Sebrek anche per la stagione sportiva 2020/2021. Ala piccola classe 2000, Sebrek ha già mostrato durante la scorsa stagione in C Silver le sue qualità tecniche. Capocannoniere dei nero arancio con ben 20.3 punti di media a partita, alla prima esperienza in canotta Viola. Luka, doppio passaporto serbo e croato, vanta una formazione sportiva italiana, avendo militato nelle giovanili a Moncalieri prima e Caserta poi, prima di approdare da neo-maggiorenne in Serie B in quel di Teramo durante la stagione 2018/2019.

201cm per 104kg, Sebrek ha nelle sue doti fisiche il maggior punto di forza e proverà ad essere protagonista anche in un campionato nazionale come quello in serie B.