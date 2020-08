Villa San Giovanni, terzo giorno di esodo: anche oggi tre ore di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia [FOTO]

10 Agosto 2020 16:04

Traffico in tilt anche oggi a Villa San Giovanni: attesa di tre ore per imbarcarsi in Sicilia. Traffico scorrevole sul resto dell’A2

A Villa San Giovanni anche oggi, lunedì 10 agosto, si segnalano tre ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia. È stata decretata anche oggi la cosiddetta “Fase 3” dell’emergenza traffico. Nella tarda mattinata, infatti, la coda dei veicoli in attesa ha raggiunto lo svincolo, creando incolonnamenti in autostrada. Traffico scorrevole sul resto dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

