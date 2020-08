Villa San Giovanni, il presidente del consiglio si dimette dal Gruppo Consiliare “Centro/Destra villese”

24 Agosto 2020 16:32

Villa San Giovanni, Giustra: “rassegno le dimissioni dal Gruppo Consiliare Centro/Destra villese rimanendo indipendente in seno al Consiglio”

“Premesso che il mutare delle condizioni politiche e il rischio che la normale dialettica tra maggioranza e minoranza, in seno al Consiglio Comunale da me presieduto, si trasformi in un conflitto del quale questa città non sente il bisogno e per evitare che la figura istituzionale, da me temporaneamente rappresentata, possa essere trascinata in sterili discussioni ed accuse di parzialità, ferma restando e rispettando ogni legittima posizione politico-ideologica, con la presente rassegno le dimissioni dal Gruppo Consiliare “Centro destra villese ” rimanendo indipendente in seno al Consiglio”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del consiglio, Antonino Placido Giustra.