Vibo Valentia, l’Usb annuncia: “sciopero bianco dei tirocinanti degli enti pubblici”

23 Agosto 2020 12:58

“Partirà domani, e continuerà ad oltranza fin quando i tirocinanti tutti non si vedranno nel proprio conto pervenire tutte le mensilità passate, lo sciopero bianco dei tirocinanti degli enti pubblici. Appartengono all’Unione Sindacale di Base del vibonese i tirocinanti promotori della presenza passiva, è stato lanciato anche l’ashtag ma invitano tutti i precari calabresi ad unirsi alla lotta sia che già hanno percepito le misere 500 euro, quindi per vicinanza ai colleghi, e sia no. Il consenso proviene anche da altre province visto che le problematiche si estendono su tutto il territorio calabrese“. E’ quanto scrive in una nota Saverio Bortoluzzi, USB Vibo Valentia. “Mensilità che si accumulano oltre ad essere raggirati da questo lavoro illegale statale. Ricordiamo anche che USB Vibo Valentia dopo aver annunciato la decisione di andare a Roma al Ministero del Lavoro, siamo in fase organizzativa accurata per via del Covid19, si prepara a stravolgere un autunno solitamente alquanto noioso e demoralizzante. “Non cederemo più il passo alla lentezza burocratica e all’ozio sistematico e convenevole di chi lo dirige. E’ il precariato che lo chiede, è la naturalezza della sopravvivenza di ogni singolo uomo lavoratore”, conclude.