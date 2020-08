Venetico, la FabFable presenta lo spettacolo “Dolci Sogni di mezz’estate”

3 Agosto 2020 15:54

Domenica 9 agosto 2020 a partire dalle 18:00 presso la Piazza Immacolata di Venetico Superiore andrà in scena lo spettacolo “Dolci Sogni di Mezz’Estate” realizzata dalla FabFable con il patrocinio del Comune di Venetico. La FabFable è ufficialmente alla prima uscita fuori sede, infatti l’associazione nata nel 2012 a Rometta, cerca di farsi conoscere portare avanti un progetto di crescita teatrale ed artistica in tutto il territorio. Una collaborazione, quella con Venetico nata con la voglia di offrire al comune tirrenico eventi e spettacoli, ma soprattutto la voglia di far conoscere il meraviglioso mondo del musical, del teatro e tutto ciò che concerne il pianeta artistico. Il Presidente Alessandra Muratore, in fase di presentazione dell’evento, ha voluto ribadire la forte volontà di sposare il progetto Venetico e di farlo con grande passione e dedizione. Lo show, presentato dal giornalista e conduttore Giovanni Remigare, è stato pensato per intrattenere grandi e piccini, questo grazie alle performance di Davide Cantale in collaborazione con Gabriella Mazzullo, Debora Di Pietro, Ciccio Cucinotta e i loro meravigliosi personaggi dei cartoon. Ci sarà un momento magico che lascerà tutti a bocca aperta presentato dal Mago Cristian. Tra un’esibizione e l’altra ci sarà l’occasione per godersi della meravigliosa musica dal vivo e questo grazie a due gruppi giovani, freschi e innovativi: la pop band “Hello You” e il gruppo “The Million Dollar Quartet” Hillbilly/Rock n’roll band. Alla serata saranno presenti numerosi stand di prodotti artigianali e culinari. Lo spettacolo sarà seguito e raccontato dal portale di Niente di Personaleweb