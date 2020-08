Un francese reggino-adottivo scrive a StrettoWeb: “mai vista Reggio come quest’estate, sta sprofondando in un’agonia inaccettabile. Questa città stupenda merita altro, bisogna lottare per un futuro migliore”

25 Agosto 2020 14:39

Reggio Calabria, la lettera di un lettore francese reggino-adottivo di StrettoWeb

“Cari Reggini, sono francese ed un assiduo lettore di stretto web. Ho sposato da 35 anni una vostra concittadina e per questo , trascorro una buona parte dell’estate nella vostra città. E’ con molta amarezza che ogni anno constato il degrado della “bella”Reggio. Sento parlare di incentivare il turismo, di città metropolitana, di tanti bei progetti che non vedranno forse mai la luce se non si incomincia ad educare chi deturpa e distrugge questa città. Mai come questa estate , la sporcizia, l’incuria delle strade , la cattiva educazione di certe persone mi ha fatto stare cosi’ male. Molti cittadini inveiscono contro un’amministrazione passiva, contro la mancanza di strutture che potrebbero aiutare a cambiare le cose. Si dovrebbe forse essere più combattivi e meno rassegnati?E’ l’amore e il rispetto di questa bella terra che permetteranno di vivere un futuro migliore. Nel mio paese l’ambiente è rispettato,amato. Non riesco quindi ad accettare l’agonia nella quale la città sta inesorabilmente sprofondando. Vi esorto a lottare contro ogni forma di inciviltà, Reggio merita altro!!!”. E’ questo il contenuto della testimonianza inviata da un lettore di StrettoWeb alla nostra redazione.