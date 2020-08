6 Agosto 2020 16:16

Ufficializzati gli ospiti della finalissima del “Calabria fest tutta italiana”. Per il rispetto delle misure anti Covid solo 1000 biglietti a sera al prezzo simbolico di 5 euro

Tutto pronto per la finalissima del “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana (Radio Ufficiale), della Regione Calabria e di Palco Reale, e con il patrocinio di Assomusica e del Comune di Lamezia Terme. La finalissima, inizialmente prevista a giugno, si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 agosto prossimi, ogni sera con inizio alle ore 21.30, sull’imponente palcoscenico di Corso Numistrano, splendido centro storico di Lamezia Terme nel cuore della Calabria, dove sarà ancora una volta allestito il Villaggio Musicale del Festival. A condurre sarà Gianmaurizio Foderaro, voce storica e responsabile di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie alla nuova piattaforma Rai, che utilizza la pagina facebook ufficiale della nuova rete, la più innovativa e tecnologica, e la pagina web di Rai Play Radio, sono stati circa 35000 i votanti che hanno scelto 8 finalisti, tra i 20 selezionati dalla Giuria di Qualità, come attesta la Redazione Web delle Radio Digitali Rai. Altri 2 finalisti sono stati scelti direttamente dalla giuria composta da promoter e giornalisti, presieduta da Ruggero Pegna, direttore artistico-organizzativo del “Calabria Fest Tutta Italiana” e Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co, con la consulenza artistica di Gianmaurizio Foderaro. A salire sul palcoscenico di Lamezia il 27 agosto, prima semifinale, saranno i romani Latta (Alberto Latta) ed Ellynora (Eleonora Sorrentino Paravia), Andrea Lombardo di Catanzaro, Giovanni Arichetta proveniente da Torino, i Carboidrati di Pasquale Sculco di Cirò Marina. Il 28 agosto, a contendersi il passaggio alla finalissima del giorno seguente saranno il reggino Kram (Rosario Canale), le romane Elettra (Elettra Cozzolino) e Nuvola (Elisa Mariotti), il cosentino Claudio D’Addino e il catanese Jo M (Giovanni Mazzarà). Alla serata finale di sabato 29 agosto accederanno i primi due di ciascuna semifinale. I 10 finalisti si contenderanno a Lamezia Terme, in diretta Radio Tutta Italiana e RaiPlay, il “Calabria Fest Tutta Italiana Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno. Oltre al riconoscimento principale, saranno assegnati altri premi: per il miglior testo assegnato dalla Siae, per la performance live assegnato da Assomusica, per la presenza social da Radio Tutta Italiana. I premi sono realizzati dal celebre maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, che sarà presente alla finalissima. Attesa anche la presenza della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli per la premiazione del vincitore. Ufficializzati i nomi degli ospiti di ciascuna serata. Giovedì 27 agosto, in attesa di conoscere i nomi dei primi due finalisti, si esibiranno Sofia Tornabene, la diciottenne di Civitanova Marche vincitrice di X Factor 2019 e Leo Gassmann, il ventiduenne figlio di Alessandro vincitore di Sanremo 2020 per le “Nuove Proposte”, idolo delle teenagers.

Venerdì 28 agosto gli ospiti saranno la ventunenne Federica Carta, tra le più amate giovani cantautrici italiane e Chadia Rodriguez, giovanissima rapper spagnola naturalizzata italiana e di origini marocchine. Insieme hanno anche appena pubblicato “Bella Così”, uno dei brani di maggior successo dell’estate. Sabato 29 agosto, in attesa dei verdetti finali del Festival, i super ospiti saranno Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, vincitori del Premio come Migliore Band dell’Anno del Festival Fatti di Musica. L’allestimento coordinato da Giacinto Lucchino, responsabile tecnico-logistico di Art-Music&Co, inizierà il 25 agosto e, nel rispetto delle misure del DPCM anti Covid 19 (ad oggi in vigore), prevede l’esclusiva presenza di mille poltroncine per il pubblico, opportunamente distanziate. Per ragioni di controllo e rispetto di tale limite e di ogni misura sanitaria, saranno posti in vendita relativi biglietti al prezzo simbolico di euro 5 a sera, acquistabili dal 12 agosto nei punti Ticketone, presso gli Uffici Pegna e il Bar Ferrise di corso Nicotera a Lamezia Terme, online su ticketone. “La grande partecipazione di pubblico in ogni fase delle selezioni è un dato eccezionale che consacra il “Calabria Fest Tutta Italiana” come uno dei più prestigiosi festival italiani e grande vetrina per cantanti, cantautori e band emergenti di età compresa tra i 17 e i 34 anni. L’innovativo meccanismo di voto attraverso il social più diffuso, ovvero la pagina facebook di “Radio Tutta Italiana”, si è confermato ancora una volta un autentico successo e uno strumento straordinario di promozione anche per la Calabria, sede di un evento di enorme risonanza, impatto mediatico e richiamo. Un grazie – concludono Leone e Pegna – alla Rai e alla Regione Calabria per la preziosa collaborazione.”. Tutte le informazioni sul festival si trovano sulle pagine facebook di Rai Radio Tutta Italiana e Calabria Fest Tutta Italiana, le canzoni in gara sono già ascoltabili anche su rai play radio.