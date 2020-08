Turismo e servizi ricreativi: dall’UE 712 mila euro per investimenti alle Eolie e in molti comuni del messinese [DETTAGLI]

5 Agosto 2020 13:15

Messina. 712 mila euro dall’UE per investimenti in turismo, servizi ricreativi e per l’integrazione sociale: “L’obiettivo è contribuire allo sviluppo locale delle zone rurali”

Opportunità per investimenti nel turismo su b&b, servizi ricreativi e per l’integrazione sociale con un finanziamento europeo da 712 mila euro per imprenditori agricoli, persone fisiche e piccole imprese alle Eolie, a Milazzo e in altri comuni della costa tirrenica. Lo prevede la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020.

“L’obiettivo della misura – dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno – è incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne, contribuendo direttamente allo sviluppo locale delle zone rurali“.

La dotazione finanziaria della misura ammonta a 712.500,00 euro di spesa pubblica, di cui 431.062,50 di quota FEASR. I comuni interessati sono Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Torregrotta, Valdina, Venetico.

“Le spese ammesse al finanziamento – spiega Sciarabba – sono per attività di B&B; per servizi turistici, ricreativi, per l’integrazione sociale, di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree quali Natura 2000, parchi o riserve. E ancora, per servizi di guida e informazione finalizzati alla fruibilità di musei e beni culturali, oltre che per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali“.

Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2020, salvo proroghe. Per informazioni è possibile consultare il sito della Regione Siciliana dedicato al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020: www.psrsicilia.it/2014-2020