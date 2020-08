Turismo, aiuti del Governo alle città d’arte ma viene esclusa la Calabria. Le reazioni: “questa politica fa schifo, si chiedano le dimissioni di Franceschini”

14 Agosto 2020 16:46

Con il Dl Agosto molti comuni riceveranno degli aiuti legati al turismo per combattere l’emergenza Covid: escluse tutte le città calabresi

Soltanto 9 comuni meridionali (su un totale di 29) potranno accedere agli oltre 500 milioni di euro di indennizzi a fondo perduto previsti per le attività commerciali delle città d’arte colpite dal calo dei turisti stranieri. Ad affermarlo è il Messaggero che titola “Prima il Nord, anche ad agosto”, per spiegare quello che viene deciso dal Dl Agosto nella parte dedicata ai contributi per le città d’arte. Il Sud è stato penalizzato nei criteri adottati e basti immaginare che Verbania è più meritevole di Roma e Napoli. Esclusa dal piano la Calabria, così come al Sud è avvenuto per Molise e Abruzzo, e altre città da sempre fiore all’occhiello del turismo per il Paese, ad esempio Bari.

E fuori resta anche Messina che, comprendendo Taormina nella sua città Metropolitana, è una delle principali mete raggiunte dai viaggiatori non italiani. La classifica realizzata ad hoc dal Mibact è quindi un’evidente semplificazione statistica dello scenario turistico italiano e, in quanto tale, non rispecchia la complessità del settore. Sono ben 6 infatti le regioni ad essere escluse dal contributo che copre fino al 20% del fatturato (tetto di 150 mila euro) per le imprese che hanno subito un calo di almeno un terzo rispetto all’anno prima, e sono Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Abruzzo e Calabria.

Turismo, Sofo (Lega): “Governatori Sud chiedano dimissioni Franceschini, inaccettabile esclusione da fondi turismo”

“L’esclusione del Sud dalle erogazioni dei 500 milioni di euro a fondo perduto previsti dal Dl Agosto per i territori che hanno subito un calo del turismo a causa del Covid è l’ennesimo schiaffo a una metà del Paese che il Governo non ha alcuna intenzione di sviluppare. È vergognoso che intere regioni come la Calabria, il Molise e l’Abruzzo siano tagliate fuori a priori dalla possibilità di ricevere sostegno in questo momento di difficoltà. Faccio appello ai governatori del Sud affinché facciano quadrato e chiedano le dimissioni del ministro Franceschini dal governo. È ora che si mettano in testa che anche il Sud è Italia”. Così l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo ha commentato le misure previste dal Mibact per affrontare la crisi Covid.

