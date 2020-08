Trovato cadavere in Calabria: probabilmente è di un uomo scomparso recentemente

13 Agosto 2020 00:29

Il cadavere è stato trovato nei pressi del cimitero di Bivona

E’ stato trovato questo pomeriggio nei pressi del cimitero di Bivona il cadavere di un uomo che sembrerebbe sia di Sandro Pace, il 52enne scomparso recentemente a Vibo Valentia. Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, e’ questa, adesso, l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri per dare un nome al corpo. Resta da chiarire, pero’, quali siano le cause della morte e come mai il cadavere si presentasse in avanzato stato di decomposizione mentre la scomparsa di Pace sarebbe avvenuta un paio di giorni fa. Interrogativi sui quali stanno lavorando i carabinieri.