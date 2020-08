Triste primato per Sicilia e Calabria: ultime in Italia per tempi di pagamento alle imprese

24 Agosto 2020 13:11

Pagamenti alle imprese: Sicilia e Calabria ultime in uno studio effettuato da Cribi, società specializzata in business information

La Sicilia conferma il suo scomodo primato per essere l’ultima regione d’Italia in termini di tempi di pagamento alle imprese, con appena il 18,6% di saldi effettuati alla scadenza fissata. Il divario con la Lombardia, la regione più virtuosa, è di quasi 27 punti percentuali (45,3%).

Questo è il quadro che emrge da uno studio realizzato da Cribi, società del gruppo Crif specializzata nella business information.

Altrettanto deludente il risultato registrato dalla Calabria che, nel secondo trimestre di quest’anno ha raggiunto la Sicilia all’ultimo posto della classifica a casa dei gravi ritardi, ovvero i pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza fissata.

Le province siciliane che hanno perso più posizioni rispetto ai primi 3 mesi del 2020 sono Caltanissetta (6 in meno) e Palermo (5 in meno), scivolate rispettivamente al 102 e al 105 posto, ovvero il terz’ultimo della graduatoria nazionale.

A Caltanissetta c’è stato soprattutto un peggioramento dei ritardi gravi (+7,9%) che si attestano al 21,7% mentre i pagamenti alla scadenza sono rimasti quasi invariati (+1%) al 19,3%.

A Palermo se è migliorata la puntualità (+6,5%) si è aggravata ulteriormente la situazione dei ritardi di pagamento oltre 30 giorni i tempi concordati: +5,4% di incremento rispetto ai primi tre mesi del 2020.

Agrigento è indietreggiata di 3 posti nonostante nel secondo trimestre 2020 sia andata un po’ meglio sia con i pagamenti alla scadenza (18,8%) sia con i ritardi gravi (20,6%).

Catania, Enna e Siracusa hanno perso una sola posizione classificandosi rispettivamente al 96 , 98 , e 100 posto con Enna che ha visto diminuire del 7,7% i ritardi di pagamento oltre 30 giorni, dato piu’ alto dell’isola.

Messina perde due posizioni (dal 101 al 103 ) con la puntualità al 17,9% e i ritardi gravi al 21,9%. Anche se Trapani resta ultima nella graduatoria nazionale, la puntualità è salita dal 15 al 17,2% (+14,8%) e i pagamenti oltre 30 giorni sono in lieve miglioramento (-2,1%) al 25,2%. Nel panorama siciliano Ragusa registra ancora una volta i dati migliori di tutta la regione con la puntualità dei pagamenti da parte delle imprese salita negli ultimi tre mesi dal 19,3% al 20,2%, ma con i ritardi gravi aumentati del 9,3% al 18,2%.