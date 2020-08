Il titolare della gelateria Cesare di Reggio Calabria, Davide Destefano, nominato responsabile Conpait gelato

17 Agosto 2020 10:07

La Confederazione nazionale pasticceri d’Italia riparte con nuovi e ambiziosi progetti, guidata dal neo presidente Angelo Musolino (La Mimosa) che con l’approvazione del direttivo ha subito indicato per il coordinamento del settore gelato Davide Destefano (gelateria Cesare).

Due reggini già impegnati da tempo nella promozione dell’arte dolciaria e dei prodotti tipici reggini, calabresi ma anche di tutta la penisola, per farli conoscere in Italia ma soprattutto anche all’estero. Il maestro Musolino sottolinea “Come in ogni campo, la formazione, l’aggiornamento e la rigenerazione sono la linfa vitale dell’uomo. Conpait, la confederazione nazionale dei pasticceri d’Italia, da sempre associazione leader nel settore della pasticceria, gelateria, cioccolateria e quant’altro attiene all’arte dolciaria, da me guidata ha il piacere di presentare, tra le nuove iniziative, la nascita della rivista “Conpait” all’interno della quale i giovani saranno i principali attori, divulgando il corposo bagaglio culturale della pasticceria made in Italy.

Tra le nuove figure rappresentative dell’associazione, il direttivo tutto, certo della sua estrema professionalità e capacità organizzativa ed aggregativa, ha il piacere di annoverare il sig. Davide Destefano titolare della Gelateria Cesare nella qualità di responsabile nazionale del comparto gelateria, che vanta la presenza di un folto gruppo di gelatieri del buon gelato artigianale. Per tutti gli operatori del settore e gli organizzatori di eventi legati al mondo del gelato quindi il loro referente per Conpait é il sig. Davide Destefano”. Grande l’entusiasmo del giovane artigiano reggino: “ringrazio il direttivo per la fiducia in me riposta , Formazione ,sarà questa una delle priorità di Conpait Gelato, il comparto pasticceria ha già avviato diversi corsi nella neo scuola Conpait di Lazzaro con grande successo, continueremo su questa linea anche per il gelato allo scopo di ottenere un duplice effetto: da un lato la specializzazione degli artigiani professionisti, dall’altro la formazione base dei giovani dando loro la possibilità di poter intraprendere un vero e proprio percorso con sicuri sbocchi lavorativi. W il gelato artigianale italiano e tutta la pasticceria e soprattutto W Reggio Calabria”.