Terremoto, paura in Calabria: scosse avvertite nella notte a Cosenza, Rende, Catanzaro e Lamezia Terme [DATI e MAPPE]

11 Agosto 2020 06:41

Cosenza, scosse in Calabria: l’INGV ha registrato un terremoto magnitudo ML 3.7 a 8 km est da Aprigliano, seguito da repliche

Paura nelle scorse ore in provincia di Cosenza, in Calabria: l’INGV ha registrato un terremoto magnitudo ML 3.7 a 8 km est da Aprigliano alle 03:36:05 ad una profondità di 17 km.

A questo evento, avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Spezzano della Sila, San Giovanni in Fiore, Lamezia Terme, Catanzaro, Dipignano, Aprigliano, Rovito, Cotronei (dati “Hai Sentito il Terremoto”) sono seguite 2 repliche con magnitudo superiore a 2, alle 03:37 (magnitudo 2.4) e alle 03:38 (magnitudo 3).

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.