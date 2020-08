8 Agosto 2020 15:15

Rischio di caduta di massi nei pressi della Grotta Azzurra a Taormina, la Capitaneria di Porto vieta qualsiasi tipo di balneazione navigazione, ancoraggio, pesca e di ogni altra attività di superficie e subacquea

La Capitaneria di Porto rende noto che nello specchio acqueo antistante la “Grotta Azzurra”, situata nella Riserva naturale orientata dell’Isola Bella di Taormina, per un raggio di 50 metri dall’accesso alla grotta, esiste un potenziale pericolo per la sicurezza della balneazione e navigazione a causa della caduta in mare di grossi massi dalla parete rocciosa soprastante e pertanto ordina il divieto di balneazione, navigazione, ancoraggio, pesca e di ogni altra attività di superficie e subacquea.