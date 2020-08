SuperEnalotto, festa in Calabria: centrato un “5” da 38mila euro

14 Agosto 2020 14:29

Vincita al SuperEnalotto in Calabria: vinti oltre 38mila euro nel concorso di giovedì 13 agosto

Sarà un Ferragosto fantastico per una famiglia calabrese. Nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 13 agosto è stato centrato un “5” da 38.811,03 euro.

Per il prossimo concorso, in programma in via eccezionale lunedì 17 agosto, il Jackpot metterà invece sul piatto 26,4 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.