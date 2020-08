SuperEnalotto: a Corigliano-Rossano un 5 da 31 mila euro

12 Agosto 2020 16:59

Calabria: vinti 31 mila euro al SuperEnalotto

La fortuna ha fatto tappa in Calabria con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, 11 agosto, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, è stato centrato un “5” da 31.141,57 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Celestino su via Provinciale, in località Frasso. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 25,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riporta Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.