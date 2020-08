Stefania Calderone referente della Lega a Villa San Giovanni: la soddisfazione del gruppo Riscatto Civile

16 Agosto 2020 17:04

Il Gruppo Riscatto Civile plaude alla nomina di Stefania Calderone come referente della Lega a Villa San Giovanni

“Il Gruppo Riscatto Civile plaude alla nomina di Stefania Calderone come referente della Lega a Villa San Giovanni. Ruolo importante quello assunto dalla Calderone, teso a garantire nel nostro territorio con le sue scelte ed iniziative, i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l’interesse della città di Villa San Giovanni che ha straordinarie potenzialità e qualità non ancora emerse“. E’ quanto scrivono in una nota gli ex consiglieri comunali G. Sofi, S. Labate e Liz Ciccarello. “A Lei, Dott.ssa Stefania Calderone formuliamo, a titolo personale ed istituzionale le più vive felicitazioni per il prestigioso incarico e gli auguri di buon lavoro. Un plauso va anche al responsabile provinciale della Lega Franco Recupero per la scelta oculata ed attenta“, concludono.