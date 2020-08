Spadafora, riconoscimento allo chef Nato Micale

1 Agosto 2020 09:42

Spadafora, premiato dal sindaco lo chef Nato Micale

Si è tenuta al comune di Spadafora una cerimonia di riconoscimento in onore dello chef Nato Micale. Il sindaco, la Dott.ssa Tania Venuto, infatti, ha voluto premiare lo chef, ringraziandolo per aver dato, grazie al suo lavoro e ai tanti premi ricevuti, lustro al paese tirrenico facendosi conoscere ed apprezzare in tutta Italia e non solo.

Allo chef Micale è stato donato un piatto, simbolo della riconoscenza del comune di Spadafora, appena tornato da una straordinaria esperienza professionale a Dubai. Micale, più volte premiato con la Stella della Ristorazione è stato definito, dalla prima cittadina, motivo d’orgoglio per Spadafora ed i suoi concittadini.

Lo chef ha voluto ringraziare il Comune di Spadafora per il riconoscimento, e ha anche anticipato il suo prossimo progetto che lo vedrà protagonista, con il giornalista Giovanni Remigare, nella realizzazione di un libro di ricette stellate ideate e create dallo stesso Nato Micale.