Sostegno alle imprese siciliane, Lupo (PD): “Musumeci dismetta i panni dell’oppositore a Conte e avvii confronto con governo nazionale”

5 Agosto 2020 16:19

Sicilia. Il capogruppo del PD all’Ars sulla gestione dei fondi da destinare alla ripresa del tessuto economico siciliano: “Musumeci Proponga riprogrammazione fondi prima delle comunali dipottobre, condizionerebbe confronto elettorale”

“Piuttosto che polemizzare con il governo Conte, che ha già riconosciuto alla Sicilia 780 milioni di euro per fronteggiare la crisi economica, il presidente Musumeci ha il dovere di chiedere un incontro urgente con il ministro Provenzano per la riprogrammazione dei fondi POC e PO FESR per sostenere il tessuto produttivo, le imprese e il lavoro in Sicilia”. Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“Il presidente Musumeci dismetta i panni dell’oppositore al governo nazionale e si faccia promotore del confronto istituzionale di cui la Sicilia ha bisogno. Il Governo regionale – ha concluso Lupo – proponga la riprogrammazione dei fondi POC, con equità e trasparenza, prima che si apra la campagna elettorale per le comunali di ottobre, impedendo il pericoloso condizionamento del regolare confronto elettorale”.