Slitta al pomeriggio l’autopsia su Viviana Parisi: nominato un esperto di insetti per un quadro più chiaro su ora e ragione del decesso

11 Agosto 2020 11:21

Messina. Si terrà presumibilmente questo pomeriggio l’autopsia di Viviana Parisi la dj 43eenne la cui salma è stata ritrovata lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia

L’autopsia disposta dalla Procura di Patti sulla salma di Viviana Parisi, la dj 43enne residente a Venetico il cui corpo è stato ritrovato tre giorni fa tra le campagne di Caronia, mentre il figlio di 4 risulta ancora disperso, potrebbe slittare di alcune ore e perfino al pomeriggio.

Il procuratore Angelo Cavallo, coordinatore delle indagini della squadra mobile e della Questura di Messina, ha nominato due periti di parte: un medico legale, Elvira Spagnolo, ed un entomologo forense esperto in cicli vitali degli insetti che proliferano sui resti umani in decomposizione e dunque utilizzabili per capire data e causa della morte.

L’esame, atteso dagli inquirenti per avere dettagli più precisi in merito a causa e orario del decesso verrà effettuato presso l’ospedale Papardo di Messina. Intanto procedono senza sosta le ricerche del figlio di Viviana Parisi, il piccolo Gioele, 4 anni, scomparso insieme alla madre il 3 agosto scorso. Nelle ricerche sono impegnati forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e volontari.