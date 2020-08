Sicilia, tappa catanese del tour di Mannarino posticipata al 2021: la nuova data e le info sui biglietti

7 Agosto 2020 17:47

Sicilia. A causa del protrarsi dello stato di incertezza dettato dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus è stata rimandata al 2021 la tappa catanese del tour 2020 di Mannarino

A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, il tour di Mannarino verrà posticipato ad aprile 2021.

La data di Catania, inizialmente prevista il 25 ottobre 2020 è stata rinviata al 30 aprile 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi. Mannarino si è ritagliato un posto unico all’interno del panorama musicale italiano, un artista straordinario e originale, caratterizzato da una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano.

Con l‘ultimo album “Apriti cielo” arriva la definitiva consacrazione: il disco di platino, vari riconoscimenti e un tour che in appena un anno supera gli oltre 150 mila paganti.

Attualmente l’artista è al lavoro su nuova musica. Tra i maggiori cantautori italiani contemporanei, Mannarino è il presidente di Giuria della IX edizione di Bookciak, Azione! 2020, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione con SNGCI. Il Premio, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, celebra l’intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak, corti ispirati a romanzi e graphic novel, realizzati da giovani filmmaker. La premiazione si svolgerà il 1° settembre al Lido di Venezia, durante la tradizionale serata di benvenuto alla stampa.