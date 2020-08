Sicilia, ripresa delle attività scolastiche: firmato accordo tra Regione e Conferenza Episcopale per l’utilizzo degli spazi parrocchiali

27 Agosto 2020 18:10

Sicilia. Anci, Regione e Cei Sicilia hanno siglato un accordo per l’utilizzo degli spazi parrocchiali per erogare prestazioni didattiche pubbliche

È stato firmato stamattina, presso i locali dell’Arcidiocesi di Monreale, il “Protocollo di collaborazione locale per la ripresa dell’attività scolastica ed educativa”. L’accordo, che vede coinvolti: la Conferenza Episcopale Siciliana, l’ANCI Sicilia, l’Assessorato Regionale per la Formazione e Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale, è finalizzato ad incentivare l’utilizzo di spazi parrocchiali e/o appartenenti agli enti ecclesiastici anche per le prestazioni didattiche pubbliche, il tutto naturalmente in un quadro di adeguata sicurezza sanitaria.

“L’Anci ha svolto in queste settimane e senza sosta e continua a svolgere un’azione di coordinamento delle esigenze dei diversi territori della Sicilia in piena collaborazione con organi regionali e nazionali”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“La ripresa delle attività scolastiche – continua Orlando – costituisce un appuntamento ed una sfida che riguarda, come nessun altro settore, l’intera popolazione direttamente o indirettamente coinvolta nel mondo della scuola. La ripresa delle attività deve rispettare diritti fondamentali: dalla salute alla istruzione e al lavoro”.

Il testo del protocollo verrà spedito da Anci Sicilia a tutte le amministrazioni comunali e intermedie della Sicilia.