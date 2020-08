In Sicilia Ferragosto all’insegna della cultura: al secondo posto nella classifica delle mete più gettonate il Teatro Antico di Taormina

17 Agosto 2020 16:03

Sicilia. La provincia di Messina conquista il secondo posto nella classifica regionale dei luoghi della cultura più gettonati durante il ferragosto. Al primo posto la Valle dei Templi di Agrigento

Nonostante il caldo soffocante sono stati moltissimi coloro i quali hanno deciso di dedicare il loro Ferragosto alla visita dei Parchi Archeologici e dei Musei siciliani. Sono stati 31.043 i visitatori totali, secondo le stime diffuse dall’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà. Di questi 6.631 hanno deciso di recarsi al Teatro Antico di Taormina, piazzando Messina al secondo posto nella classifica delle mete più gettonate dai visitatori. Al primo posto la Valle dei Templi di Agrigento.

“Anche durante questo fine settimana, a dispetto delle alte temperature raggiunte in tutta la Sicilia i numeri relativi alle presenze nei siti archeologici della Sicilia ci hanno restituito un ottimo riscontro confortandoci sulla bontà dell’offerta culturale nell’Isola – si legge nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook dall’assessore Samonà – e se Agrigento e Naxos-Taormina emergono per numero di presenze, possiamo considerare più che soddisfacenti anche i 2.825 visitatori di Selinunte e i 2037 della Villa del Casale di Piazza Armerina”.

“Numeri – prosegue l’assessore – che tengono conto di una proposta che, in maniera sempre più flessibile, offre soluzioni dall’alba alla sera, che risultano molto apprezzate dai visitatori. Un risultato importante che indica che l’impegno del Governo Regionale nel campo della valorizzazione dei beni culturali funziona, riuscendo a contenere il calo complessivo di una stagione turistica fortemente condizionata dall’emergenza Covid e dall’assenza di offerta di svaghi e tempo libero. Anche in questo la Regione Siciliana è in controtendenza, grazie alle numerose iniziative culturali in corso in tutta la Sicilia”.

Tra le altre mete nel messinese si è distinto il comprensorio di Tindari e Patti con 460 visitatori; in coda il Museo di Messina con 42 utenti registrati.

