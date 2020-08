Sicilia: allarme Covid a bordo di una delle navi di Caronte & Tourist, ma il tampone dà esito negativo

25 Agosto 2020 14:05

Sicilia. Si è conclusa felicemente la vicenda che ha avuto come protagonista uno dei marittimi imbarcati sulla nave Laurana di Caronte & Tourist: presentava un lieve stato febbrile ma il tampone è negativo

Caronte & Tourist ha comunicato stamane l’esito negativo del tampone anti-Covid cui era stato sottoposto, con procedura d’urgenza, il marittimo della Laurana (in linea sulla rotta Milazzo/Eolie/Napoli) che ieri era stato sbarcato dopo aver accusato un lieve stato febbrile.

In applicazione delle stringenti procedure che la Compagnia ha deciso di adottare fin dal primo giorno della Emergenza Coronavirus, ieri l’intero equipaggio era stato sbarcato e la nave sottoposta ad una radicale sanificazione, in un molo secondario del porto di Milazzo, prima di riprendere il mare con il disco verde delle Autorità marittime e sanitarie.

“Il tampone – si legge nella nota diffusa da C&T – è stato eseguito presso il Laboratorio COVID19 del Policlinico di Messina, riconosciuto ed autorizzato dall’Assessorato Regionale della Salute quale Centro Regionale di Riferimento per la ricerca del nuovo Coronavirus”.

“Siamo naturalmente molto sollevati – si legge ancora – e rassicurati per il felice esito della vicenda ma anche assai soddisfatti e orgogliosi per la velocità, l’efficienza e l’efficacia di una reazione organizzativa nel solco di quell’impegno per una navigazione in sicurezza che la società si è posto come obiettivo permanente a tutela dei propri passeggeri ed equipaggi”.