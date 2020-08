Sicilia, 64 migranti positivi all’hotspot di Pozzallo, Catalfamo (Lega): “Emergenza tangibile, nessuno può negarla”

11 Agosto 2020 18:05

Sicilia, emergenza Coronavirus. Anche il capogruppo della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, interviene sul caso dei 64 migranti riscontrati positivi al coronavirus presso l’hotspot di Pozzallo

Dopo la notizia dei 64 casi di positività al covid-19 riscontrati tra i migranti presenti presso l’hotspot di Pozzallo, è intervenuto sul tema il deputato regionale Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’Ars

“Siamo stati i primi a sollevare il problema quando i numeri erano gestibili, adesso l’emergenza è tangibile e nessuno può negarla. Il governo centrale ha preso in giro la Sicilia millantando misure forti che da queste parti non si sono viste. Un gioco al massacro che vede da un lato questi disperati arrivare in Sicilia e dall’altro la sicurezza pubblica venir meno tra fughe e focolai all’interno degli hotspot. Da Roma servono subito misure indispensabili a garantire la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini, degli operatori di settore, delle Forze dell’Ordine in campo ma anche per i migranti stessi. Sin qui si è svolto un ottimo lavoro per evitare impennate di coronavirus negli Ospedali siciliani, tutto questo potrebbe essere vanificato per aver sottovalutato l’emergenza migranti”.