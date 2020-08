Terremoto Serie C, combine Picerno-Bitonto: arrivano i deferimenti. E c’è di mezzo anche il Potenza…

10 Agosto 2020 23:39

Anche il Potenza in mezzo all’intricata situazione relativa alla combine tra Picerno e Bitonto del maggio 2019: ecco tutti i deferimenti

Sono arrivati i deferimenti in merito all’incontro Picerno-Bitonto del maggio 2019 che ha portato la Procura Federale ad indagare. E, oltre alle persone coinvolte, spunta anche il Potenza, deferito per responsabilità oggettiva.

“Il Procuratore Federale f.f. – si legge nella nota FIGC – esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, con riferimento all’incontro Picerno- Bitonto, disputato in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, ha deferito a vario titolo presso il tribunale Federale Nazionale i calciatori Michele Anaclerio, Antonio Giulio Picci, Daniele Fiorentino, Giovanni Montrone, Onofrio Turitto, Francesco Cosimo Patierno, all’epoca dei fatti calciatori dell’USD Bitonto; Francesco Rossiello, Nicola De Santis e Paolo D’Aucelli rispettivamente ex vice presidente, Direttore generale e dirigente-segretario del medesimo sodalizio; Vincenzo Mitro, già Direttore generale dell’ASD Picerno. Deferite inoltre per responsabilità oggettiva le società medesime e il Potenza Calcio”.