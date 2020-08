Serie C, il Bari sfoglia la margherita per la panchina della prossima stagione

18 Agosto 2020 18:37

Il Bari è reduce dalla mancata promozione, adesso sta studiando le mosse per la prossima stagione. A partire dalla panchina…

Il Bari ha mancato la promozione in Serie B dopo la sconfitta in finale dei playoff contro la Reggiana. La dirigenza non si ferma per programmare al meglio la prossima stagione, con l’obiettivo di ottenere il salto di categoria. La prima mossa riguarda l’allenatore e c’è ancora incertezza. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint è un vero testa a testa tra Vincenzo Vivarini, attuale allenatore e Gaetano Auteri, ex del Catanzaro. La permanenza dell’abruzzese è infatti offerta a 3,00, mentre è più bassa la quota dell’arrivo del siciliano, fissata in lavagna a 1,40. Le alternative, riporta Agipronews, si chiamano Fabio Caserta quotato a 7,50 e Attilio Tesser a 12,00. Una quota piuttosto alta per il veneziano, anche per via dell’ultimo anno di contratto che lo lega ancora al Pordenone. Più difficili invece le piste che portano a Marco Baroni e Giampiero Ventura, offerti entrambi a 16,00. Infine Alfredo Aglietti, Massimo Oddo e Giuseppe Pillon, in lavagna a 25,00. Impossibili le ipotesi Maurizio Sarri, Andrea Stramaccioni e Antonio Cassano che pagano 100 volte la posta.